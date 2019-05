Dopo la coppa Italia gli scudetti giovanili: Giovinazzo e Molfetta si colorano di tricolore

Terminato un appassionante weekend di Coppa Italia, hanno preso il via le fasi finali per gli scudetti giovanili dell'hockey su pista. Alzano le quattro Coppa Italia il Trissino 05 (Under 13) battendo in finale il Lodi 6-4, il Montecchio Precalcino (Under 15) vincendo ai supplementari 4-3 contro il Pumas Viareggio, l'SPV Viareggio (Under 17) superando il Thiene 3-1 e l'Agrate Brianza (Under 19) vincendo contro il Breganze (3-6).

Le finali sono ritornate in Puglia, in stretta sinergia nelle città di Giovinazzo (sede delle finali di Campionato) e Molfetta (sede delle finali di Coppa Italia), in due centri storici dell'hockey pista italiano, in cerca del rilancio anche nel campionato di Serie A. Al PalaPansini ed al Pala Fiorentini, rinnovati per l'occasione, 32 squadre si contenderanno gli scudetti tricolori: categoria Under 13, Under 15, Under 17 e, per la prima volta, Under 19. Tre le società che avranno ben tre squadre qualificate su quattro categorie: Giovinazzo, Bassano e Follonica. Comitato Organizzatore la Polisportiva AFP Giovinazzo: la FISR con il suo lavoro sul territorio, a stretto contatto con il Settore Tecnico, ha coinvolto le società della Zona 5 per contribuire alla buona riuscita dell'evento. Due città divise da 5 km di chilometri, divise sullo storico campanilismo sportivo, ma non divise sulla stessa passione cinquantennale nella disciplina dell'hockey su pista.

Le finali di campionato termineranno domenica 2 giugno. 32 le squadre partecipanti, suddivise nelle categorie Under 13-15-17 e 19 che giocheranno nei palazzetti di Giovinazzo e di Molfetta. La cerimonia di premiazione si terrà al Pala Pansini di Giovinazzo alle 14.30. La fase finale sarà in diretta Streaming su hockeypista.fisrtv.it dalle 16.30 alle 22.30 di sabato e dalle 9 fino alle 14.30 con la consegna nella cerimonia finale dei quattro scudetti.