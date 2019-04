C'è stata anche una proposta di matrimonio tra i festeggiamenti della Security Fire Castellaneta, a coronare una giornata di sorrisi e festeggiamenti in quello che è ormai il consueto sabato pre pasquale di Coppa per la pallavolo pugliese. Si è giocato su otto campi, nelle quattro sedi di gioco che hanno ospitato le Final4 di Coppa Puglia di serie C e D maschile e femminile 2018-2019.

A trionfare in Coppa Puglia di serie C femminile sono state le padroni di casa della Sedurity Fire Castellaneta di mister Ironico che dopo aver avuto la meglio in sefifinale hanno conquistato la ventisettesima vittoria stagionale consecutiva con il 3-0 in finale su Trani nella sfida tra prime della classe dei due gironi di serie C. Una vittoria che consolida la vetta della classifica nel girone B di C femminile ormai matematica a due giornate dal termine per le ragazze del presidente Agostino Greco che insieme alla Coppa Puglia portano a casa anche una lunga serie di premi individuali a partire da quello come miglior giocatrice della Coppa di Federica Cofano.

In serie C maschile è stata battaglia in tutte le gare con le due semifinali concluse al tie break a vantaggio dei ragazzi del Turi, vittoriosi sui padroni di casa del Grottaglie, e della salentina Racale-Alliste vincente sui ragazzi della New Volley Polignano. Nella finalissima l'ha spuntata la capolista del girone A di C maschile Turi grazie al 3-1 su Racale-Alliste che bissa così il successo in Coppa del 2014 e assegna ai baresi lo sprint per il finale di campionato.

Con la promozione già in tasca, le salentine della New Optics Melendugno hanno coronato la stagione perfetta, caratterizzata da zero sconfitte nel girone C di serie D femminile, e conclusa con la vittoria in semifinale di Coppa con Foggia per 3-0 prima, e in finale con le padroni di casa del Corato sempre per 3-0 poi.

E' stata vera battaglia in serie D maschile a Bari dove nella finalissima tra già promosse in serie C è stato necessario il tie break per assegnare al CUS Bari la Coppa Puglia di serie D maschile dopo una finale che ha visto i baresi avanti 2-0 farsi rimontare da Galatone fino al tie break. Trascinati da un super Giulio Alberga, MVP della finale, i ragazzi guidati da Noureddine El Moudden hanno portato a casa la Coppa dopo la conquista della promozione in serie C arrivata con diverse giornate di anticipo.

Dopo la brevissima pausa per i festeggiamenti pasquali ci si prepara alla parte conclusiva della stagione che con playoff e playout assegnerà i verdetti finali.

RISULTATI

Final4 Coppa Puglia CF

Semifinali

Adriatica Volley Trani - Il Podio Fasano 3-2 (21-25, 25-19, 27-29, 25-22, 15-12)

Primadonna Volley Bari - Security Fire Castellaneta 0-3 (15-25, 16-25, 15-25)

Finale

Security Fire Castellaneta - Adriatica Volley Trani 3-0 (25-18, 25-11, 25-20)

Coppa Puglia CM

Semifinali

Asdr Arre' Formaggi Turi - Volley Club Grottaglie 3-2 (25-15, 26-24, 11-25, 23-25, 15-13)

New Volley Polignano - Spot&Go Racale-Alliste 2-3 (21-25, 25-13, 16-25, 25-20, 10-15)

Finale

Asdr Arre' Formaggi Turi - Spot&Go Racale-Alliste 3-1 (25-23, 22-25, 25-23, 25-18)

Coppa Puglia DF

Semifinali

New Optics Melendugno - A.S.D. Foggia Volley 3-0 (25-12, 25-17, 25-12)

Pvg Academy Fides - Asd Polis Corato 0-3 (16-25, 16-25, 21-25)

Finale

New Optics Melendugno - Asd Polis Corato 3-0 (25-19, 25-19, 25-18)

Coppa Puglia DM

Semifinali

Bari Asd - Bcc Leverano 3-1 (19-25, 25-21, 25-23, 25-22)

Asem Volley Bari - Asd Green Volley Galatone 0-3 (26-28, 16-25, 11-25)

Finale

Cus Bari Asd - Asd Green Volley Galatone 3-2 (25-22, 30-28, 23-25, 15-25, 15-9)



L'albo d'oro della Coppa Puglia

2018/2019

Security Fire Castellaneta (CF)

Asdr Arre' Formaggi Turi (CM)

C.U.S. Bari Asd (DM)

New Optics Melendugno (DF)

2017/2018

Deco Domus Noci (CF)

Errico Tecnomaster.biz Cerignola (CM)

Real Volley Conversano (DF)

Casareale Volley Gravina (DM)

2016/2017

Perle di Puglia Casarano (CM)

Appia Project Mesagne (CF)

Showy Boys Galatina (DM)

Sportilia Bisceglie (DF)

2015/2016

U.S.D. OLIMPIA GALATINA (CM)

PRISMA ASEM BARI (CF)

FMISHOP PALL. CERIGNOLA (DF)

New Volley Valenzano (DM)

2014/2015

ISOLRESINE EDILIZIE ASEM (CM)

PHARMA VOLLEY GIULIANI (CF)

PIANETA SPORT BITETTO (DF)

VOLLEY SPECCHIA (DM)

2013/2014

TECNOTRADE REALVOLLEYGIOIA (CM)

LAPIGE LIBERA VIRTUS (CF)

ORSAASPAV CUTI VOLLEY (DF)

NEW V. LUCERA (DM)

2012/2013

ASD GS Atletico Sammichele (CM)

Assi Manzoni Pal. Brindisi (CF)

Atletico Pallavolo Noicattaro (DM)

A.S. Volley Barletta (DF)

2011/2012

POLIS CASEIFICIO MALDERA (CF)

ASD Virtus Taviano (CM)

ECOFIN SRL SAN CASSIANO (DF)

ASD ORATORIANA UGENTO (DM)

2010/2011

Oro Banx Palo (CM)

BetItaly Maglie (CF)

Trelicium Supervolley (DM)

ASD Pall. Apulia Monopoli (DF)

2009/2010

Materdomini SRL SSD (Coppa Puglia Maschile)

ASD Team Volley Noci (Coppa Puglia Femminile)

2008/2009

Murgia Sport Altamura (Coppa Puglia Maschile)

AS Leonessa Volley Altamura (Coppa Puglia Femminile)

2007/2008

Manzoni Sport Andria (Coppa Puglia Maschile)

Azzurra Volley Molfetta (Coppa Puglia Femminile)

2006/2007

Murgia Sport Altamura (Coppa Puglia Maschile)

Andrea Skilo San Pietro (Coppa Puglia Femminile)

2005/2006

GS Volley Ball Bitonto (Coppa Puglia Maschile)

Cinestar Amatori Volley Bari(Coppa Puglia Femminile)

2004/2005

Volley Club Manfredonia (Coppa Puglia Maschile)

Candinet Fasano (Coppa Puglia Femminile)

2003/2004

ASP Pref Pugliesi Turi (Coppa Puglia Maschile)

Prospettive 2000 Valenzano (Coppa Puglia Femminile)

2002/2003

AS Volley Cassano (Coppa Puglia Maschile)

Aquila Azzurra Trani (Coppa Puglia Femminile)

2001/2002

Volley 2000 Terlizzi (Coppa Puglia Maschile)

New Volley oria(Coppa Puglia Femminile)

2000/2001

Still Volley Santeramo (Coppa Puglia Maschile)

Conad Oria (Coppa Puglia Femminile)

1999/2000

Pall. Nuova Calimera (Coppa Puglia Maschile)

Pasta Lori Santeramo (Coppa Puglia Femminile)

1998/1999

Thessalia Castellaneta (Coppa Puglia Maschile)

Volley Manfredonia (Coppa Puglia Femminile)