Comunali, Decaro: «La nostra è una storia straordinaria: Bari è più moderna e europea»

BARI - «La nostra è stata una storia straordinaria, la storia di una città che si è tenuta insieme, di tanti cittadini che hanno contribuito in questi anni a migliorarla. Oggi viviamo in una città migliore, più efficiente, turistica, più moderna, più europea». Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari, chiude così la campagna elettorale per la rielezione a primo cittadino del capoluogo pugliese alla guida della coalizione di centrosinistra. Ad accompagnarlo durante il suo ultimo comizio in una piazza Umberto gremita, c'era anche la banda.

«Voglio raccontarvi - ha detto Decaro - che cosa ha significato per me essere il sindaco di questa grande e meravigliosa città». «Ho fatto il sindaco anche nelle ultime ore di campagna elettorale. Era l’impegno che avevo preso e l’ho mantenuto» ha detto Decaro, ricordando che «stamattina ho sottoscritto il protocollo per il porto turistico nella nostra città a San Cataldo, oggi pomeriggio ho aperto il parco di via Tridente. Ecco, oggi mi vengono in mente delle parole, che sono le parole di un personaggio di una serie televisiva che dice 'perché le persone stanno insieme, chi le tiene insieme? I vessilli, l’oro, le armate? No, le persone stanno insieme quando hanno una storia. E la nostra è stata una storia straordinaria» ma «quello che abbiamo fatto, insieme, in questi cinque anni è solo una parte di quello che vogliamo fare per Bari». (Foto Luca Turi)