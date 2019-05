Comunali, dalla Capitanata al Salento: ecco i nomi degli eletti

In Puglia sono 67 i comuni chiamati ad eleggere i nuovi sindaci. Di seguito i risultati degli scrutini alcuni dei quali sono ancora in corso. Per quei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti in caso di mancato raggiungimento del quorum del 50% più uno dei voti di preferenza si andrà al ballottaggio il prossimo 9 giugno. Ecco i comuni raggruppati per singole province con l'indicazione dei sindaci eletti.

PROVINCIA DI BARI (9):

Binetto: eletto sindaco VITO BOZZI (NOI PER BINETTO-PASSIONE COMUNE) con il 50,10%

Bitritto:

Cellamare

Corato

Gioia del Colle

Poggiorsini: eletto sindaco IGNAZIO DI MAURO (LIBERAMENTE) con il 50,61%

Putignano

Rutigliano

Turi

PROVINCIA DI FOGGIA (19):

Apricena: il sindaco della Lega Antonio Potenza vince per la terza volta

Biccari: sindaco Gianfilippo Mignogna (Biccari cambia) 53,92%

Carlantino: sindaco Graziana Coscia (Cambiamo Carlantino) 60,07%

Castelluccio Valmaggiore:

Castelnuovo della Daunia: eletto sindaco GUERINO DE LUCA (UNIAMOCI CASTELNUOVO)con il 50,11%

Celle di San Vito: rieletto il sindaco uscente Palma Maria Giannini (PATTO PER CELLE) con il 74,7% delle preferenze

Deliceto: eletto sindaco PASQUALE BIZZARRO (INSIEME PER DELICETO) con il 38,54%

Lesina:

Lucera:

Orta Nova:

Poggio Imperiale: eletto il sindaco del PD D'Aloiso

San Giovanni Rotondo: sarà ballottaggio tra Giuseppe Mangiacotti e Michele Crisetti, con il primo in vantaggio di 3,5 punti, quasi 400 preferenze

San Severo

Sant'Agata di Puglia: eletto sindaco NICOLA LASALVIA (S. AGATA NEL 2000 IL RINNOVAMENTO) con il 55,94%

Stornarella: Massimo Colia si riconferma sindaco con il 39,2%

Torremaggiore:

Troia: Leonardo Cavalieri si riconferma sindaco di Troia

Volturara Appula: eletto sindaco Vincenzo Zibisco (VOLTURARA NEL CUORE) con il 50,62%

Volturino: eletto sindaco FRANCESCO DI PASQUA (VULTUR) con il 43,46%





PROVINCIA DI BRINDISI (3):

Mesagne:

Ostuni:

Villa Castelli:

PROVINCIA DI LECCE (28):

Andrano: eletto sindaco SALVATORE MUSARO' (NIONE POPOLARE) con il 52,52%

Bagnolo del Salento: eletto sindaco IRENE CHILLA (IMPEGNO PER BAGNOLO) con il 75,02%

Botrugno: sindaco SILVANO MACCULI (UNITI PER BOTRUGNO56,21%





Campi Salentina

Carpignano Salentino: eletto sindaco MARIO BRUNO CAPUTO (LIBERTÀ & DEMOCRAZIA) con il 50,5%

Castrì di Lecce: eletto sindaco l'unico candidato ANDREA DE PASCALI con la civica Castrì Cresce

Copertino

Corsano: eletto BIAGIO RAONA SINDACO (CORSANO FUTURA) con il 49,87%

Cursi

Giuggianello: sindaco LUCA BENEGIAMO (SENSO CIVICO PIÙ)

Lequile

Martignano: eletto sindaco LUCIANO APRILE (INSIEME PER CRESCERE) con il 51,81%

Miggiano: eletto sindaco MICHELE POMPEO SPERTI (UNITI PER MIGGIANO) con il 50,1%

Minervino di Lecce

Morciano di Leuca: sindaco LORENZO RICCHIUTI (AVANTI UNITI PER MORCIANO) con il 93,72%

Muro Leccese

Novoli

Palmariggi: eletto sindaco FRANCO ZEZZA (PALMARIGGI IN COMUNE) con il 58,93 %

Parabita: sindaco STEFANO PRETE (LISTA AGORÀ) con il 78,11%

Seclì

Soleto

Specchia

Sternatia: sindaco MASSIMO MANERA (#IOSCELGO#STERNATIA)

Supersano: sindaco BRUNO CORRADO (OBIETTIVO SUPERSANO) con il 52,34%

Surano

Tiggiano: sindaco GIACOMO CAZZATO (TIGGIANO AL CENTRO) con il 65,16%

Tuglie

Zollino

PROVINCIA DI TARANTO (5):

Carosino

Faggiano: eletto sindaco ANTONIO CARDEA (DEMOCRATICI DI CENTRO SINISTRA) con il 59,06%

Leporano

Maruggio: eletto sindaco ADOLFO ALFREDO LONGO

Roccaforzata: eletto sindaco Roberto Iacca (Roccaforzata libera e di tutti) 51,72%