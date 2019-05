Comunali, Pani (M5s): «Voglio amministrare Bari ripartendo dai cittadini»

BARI - «Voglio amministrare questa città ripartendo dai cittadini e dalle esigenze reali dei territori e abbattendo sistemi di potere incancreniti. Bari ha bisogno di una nuova visione capace di trovare equilibrio tra priorità e prospettive future; una visione libera, trasparente, partecipata, meritocratica, senza i soliti compromessi». Elisabetta Pani, candidata sindaco di Bari per il Movimento 5 Stelle, fa il suo appello al voto dei cittadini baresi nell’ultimo giorno di campagna elettorale, che chiuderà con un comizio in via Sparano.

«L'unica vera alternativa è il M5S» sostiene Pani, che dice di voler «essere a capo di quella rivoluzione culturale che Bari aspetta da tempo per diventare quella città che noi tutti desideriamo: un città accogliente, pulita, produttiva, sostenibile, sicura, colta, solidale, onesta, equa, dal primo al quinto municipio. Il problema di Bari non sono i cittadini incivili, come molti vogliono far credere, ma è la mentalità che si può cambiare solo dando un esempio integerrimo e lavorando sul progresso culturale di tutti». «Quella stessa mentalità che ha portato ancora una volta in questa campagna elettorale a parlare di voto di scambio. Invito i baresi - continua - a non accettare promesse o beni materiali, a non donare il loro voto prezioso sulla base di interessi particolari; il voto di scambio ha infinite declinazioni ma un unico grande denominatore: comprometterà per sempre la vostra libertà».