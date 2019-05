Comunali Bari, Melini: «Più bel regalo? Donarmi alla città»

BARI - «Il più bel regalo che potevo fare a me stessa era donarmi fino alla fine a questa città e farlo con i contenuti e anche con il coraggio, chiedendo in cambio oggi il coraggio di votare noi». Irma Melini, consigliere comunale uscente e candidata sindaco di Bari con una lista civica, chiude la campagna elettorale con un comizio in via Sparano. Il suo appello ai cittadini baresi è quello di «votare l’unica lista civica indipendente, senza partiti, fuori dalle coalizioni, che può portare la voce dei baresi e i temi dei baresi in Consiglio, come ho fatto io in questi cinque anni passati».

Melini ricorda la «campagna elettorale sottotono degli altri», mentre «la mia - dice - in mezzo alla gente con un megafono. Sono stata contenta, sono felicissima di quello che ho fatto». «Quindi l’appello - aggiunge - è andare a votare per cambiare cambiare il Consiglio comunale, cambiare il sindaco, dare una chance a Bari, come alle grandi città del Nord Italia e dell’Europa, dare voce a chi è fuori partito, è fuori schema, nel senso che ha un’unica priorità che non è il compromesso ma sono i baresi». Ha chiuso oggi la sua campagna elettorale con un comizio anche Francesco Corallo, candidato sindaco con la lista dei Pensionati e Invalidi Giovani Insieme.