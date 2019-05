Electionday, da Bari, Foggia e Potenza: ecco i candidati sindaci al voto

BARI - I candidati sindaci ai seggi: ecco gli scatti che immortalano gli aspiranti primi cittadini di Bari e Potenza alle urne. In particolare nel capoluogo pugliese i candidati hanno votato tutti in mattinata: dopo Melini, Corallo, De Razza e Pani, attorno alle 12 è stata la volta del primo cittadino uscente Antonio Decaro (Centrosinistra) e di Pasquale Di Rella (Centrodestra).

Decaro ha votato nella scuola Media 'Rita Levi Montalcini' di Torre a Mare. Pasquale Di Rella, invece, ha espresso il proprio voto nella scuola 'Clementina Perone' di via Nazariantz, nel quartiere Libertà.

FOGGIA - Anche a Foggia i candidati sindaci hanno votato: ecco l’uscente Franco Landella (c.destra), Pippo Cavaliere (c.sinistra), Giovanni Quarato (M5S), Giuseppe Maniero e Giuseppe Pertosa.

POTENZA - Ecco le foto dei cinque candidati in corsa per il Comune di Potenza: Mario Guarente (Lega) per il centrodestra, Bianca Andretta (Articolo uno-Mdp) per il centrosinistra, Marco Falconeri (M5s), Valerio Tramutoli ("Basilicata possibile") e Giuseppe Ferraro (lista civica «Potenza nel cuore"). (Foto Luca Turi, Maizzi e Tony Vece)