Bardi: «Il Governo non ha impugnato la legge regionale che darà componente gas gratis in bolletta»

POTENZA - «Il Governo non ha impugnato la legge regionale che darà la componente gas gratis in bolletta a tutti i lucani coperti dalla metanizzazione e residenti in Basilicata. La norma pertanto esplicherà tutti i suoi effetti: è una bellissima notizia». Lo ha detto - in una dichiarazione diffusa dall’ufficio stampa della giunta lucana - il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra).

«Abbiamo smentito - ha aggiunto il governatore lucano - i profeti di sventura, ma soprattutto ringraziamo il Governo per la collaborazione. Abbiamo approvato una norma inedita, con tanti profili innovativi e quindi sempre necessaria di aggiustamenti. Chiediamo ai cittadini la loro collaborazione: dalla prossima settimana sarà possibile trasmettere la documentazione tramite Spid, uno strumento innovativo, già in possesso di centinaia di migliaia di lucani e che in pochi minuti permetterà di accedere a un beneficio valevole per i prossimi nove anni dal valore di diverse migliaia di euro. Si tratta di un beneficio senza equivalenti in tutta l’Unione Europea, cui tutti potranno accedere senza limiti di tempo, come concordato oggi con i Comuni. Tutti i cittadini, penso soprattutto agli anziani - ha continuato - potranno compilare i moduli e trasmetterli tramite lo Spid di un terzo, con apposita delega. Aiutiamo i nostri anziani, come facemmo durante la campagna vaccinale: la digitalizzazione aiuterà anche loro ad avere un beneficio tangibile sin dalla prossima bolletta».

Bardi ha inoltre annunciato che la giunta sta «valutando una diversa applicazione della norma sul risparmio energetico, l'ormai famoso 15%, per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Daremo a ogni modo - ha concluso il presidente della Regione - tutte le informazioni per facilitare la procedura, con un’apposita campagna di sensibilizzazione».