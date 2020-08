Coronavirus in Basilicata, 0 contagi su 273 tamponi nelle ultime 24 h

POTENZA - Sono risultati tutti negativi al coronavirus i 273 tamponi analizzati nel fine settimana in Basilicata. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che restano quindi in isolamento domiciliare i tre lucani attualmente positivi.

Nel bollettino di aggiornamento è inoltre segnalato che «nel reparto di malattie infettive dell’ospedale "San Carlo" di Potenza sono ricoverate due persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero, che sono risultate negative al secondo tampone di verifica e sono in attesa di formale comunicazione di dimissioni».

Risultano, invece, ancora positive sei persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata e 52 migranti in isolamento in strutture dedicate.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 373 guariti; 2 persone di nazionalità estera ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’, 6 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata; 52 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 49.392 tamponi, di cui 48.797 risultati negativi.