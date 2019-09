Piante di marijuana sul terrazzo, arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Sant'Arcangelo (Potenza) dai Carabinieri, dopo la scoperta di quattro piante di cannabis sulla terrazza della sua casa. L’uomo è accusato di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta delle piante, alte in media mezzo metro e coltivate in vasi, in mezzo ad altri fiori, è stata fatta durante una perquisizione domiciliare eseguita con l’ausilio di una unità cinofila. In un canale di scolo delle acque piovane, inoltre, i Carabinieri hanno trovato anche 30 grammi di marijuana.