Basilicata, tutti i bambini vaccinati: nessuno stop all'ingresso delle scuole

In Basilicata, dopo l’inizio dell’anno scolastico avvenuto ieri, non si segnalano per il momento criticità per l’accesso a scuola di bambini non vaccinati. All’Ufficio scolastico regionale finora non sono stati infatti segnalati casi di alunni a cui è stato impedito l'accesso per mancanza dei vaccini obbligatori, secondo le disposizioni della «legge Lorenzin».