«Best of ME», nuovo disco per Emma Marrone con i 21 brani più significativi della sua carriera

È uscito oggi, venerdì 25 giugno, Best of ME (che nasconde anche un gioco di parole, in quanto si tratta delle sue iniziali): è il nuovo progetto discografico di Emma Marrone, con 21 canzoni più significative del suo repertorio riarrangiate e prodotte per l’occasione da Katoo & Deepa, con la supervisione artistica di Dario Faini.

“Best of ME” (etichetta Polydor/Universal Music), è stato anticipato in radio dal nuovo singolo “Che sogno incredibile”, in duetto con Loredana Bertè. Ed è partito anche il tour Fortuna Live 2021, in cui l'artista salentina è tornata a suonare dal vivo, incontrando i fan e festeggiando insieme al pubblico il traguardo dei 10 di carriera, raggiunto lo scorso anno. Un vero e proprio viaggio musicale, in cui in ordine cronologico presenta i brani che in questi 10 anni di carriera sono diventati colonna sonora del suo repertorio: dalle ballad come “Amami” e “Mi parli piano”, alle più energiche “La mia città” e “Cercavo Amore”, passando per emozionanti medley, fino ad arrivare ai più recenti successi dell’ultimo disco di inediti “Fortuna” tra cui “Io sono bella”, “Latina” e la title track “Fortuna”.

Sul palco con Emma, i musicisti Lucio Enrico Fasino (basso), Federica Ferracuti (tastiere e synt chitarre), Dj Zak (deejay), Raffaele Rufio Littorio (chitarre) e Jacopo Volpe (batteria).

Dal 15 giugno è disponibile in esclusiva e gratuitamente in streaming sulla piattaforma ITsART, “BEST OF EMMA at ARENA DI VERONA”, il meglio del grande show realizzato il 6 giugno all’ARENA DI VERONA. Per poter vedere lo show sulla piattaforma ITsART, il sipario digitale per teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d'arte, live e on-demand, con contenuti disponibili in Italia, Gran Bretagna e già dai prossimi mesi anche negli altri paesi Europei, gli utenti dovranno registrarsi gratuitamente al sito https://www.itsart.tv/it/. Il concerto sarà fruibile da Italia e UK. “Best of Me at Arena di Verona” per ITsART è prodotto da Friends & Partners, Fenix Entertainment S.p.A, Polydor e Emma Brown srl.

Queste le date rimanenti del “FORTUNA LIVE 2021” di Emma:

23, 24 e 25 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte

(recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

9 e 10 LUGLIO – TORINO – Palazzina di Caccia di Stupinigi (Stupinigi Sonic Park)

(recupero della data di Torino del 24 ottobre 2020 e del 15 maggio 2021)

12 LUGLIO – BOLOGNA – Sequoie Music Park

(recupero del 23 ottobre 2020 e del 14 maggio 2021)

21 LUGLIO – FIRENZE – Anfiteatro delle Cascine (Ultravox Firenze)

(recupero del 13 ottobre 2020 e del 25 maggio 2021)

Per poter accedere agli spettacoli del Fortuna Live 2021, o comunque per non perdere il valore del biglietto, TUTTI i possessori di un biglietto già acquistato dovranno eseguire la procedura di check-in al seguente link: www.clappit.com/emma-live2021

Si comunica infine che le date di recupero dei concerti di NAPOLI e BARI si svolgeranno nel mese di luglio 2021, e date e location verranno comunicate appena possibile. Tutti gli spettacoli sono organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.