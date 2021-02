Coronavirus, Lino Banfi: «Farò vaccino in questi giorni, potrò dire 'Sono vaccineto'»

«Si dice che finalmente tocca agli ultra 80enni. Io devo fare finalmente il vaccino in questi giorni, così posso scrivermi sul petto 'Sono vaccineto', a modo mio, come un distintivo, un lasciapassare». Lo ha detto l’attore pugliese Lino Banfi, ambasciatore della Puglia nel mondo, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del nuovo portale web interattivo di Arpa Puglia. "Voglio consigliare a tutti di fare il vaccino anti-Covid quando è il momento - ha detto Banfi - , perché è basilare per la nostra vita, è un lasciapassare per un domani».