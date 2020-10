Digithon, ministro Boccia: «Emergenza Covid, senza digitale la situazione sarebbe peggiore»

BISCEGLIE - Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha dato il via, con un saluto in diretta web, alla finalissima di DigithOn 2020, la maratona digitale italiana in cui le start up si sfidano a colpi di invenzioni, che ha il quartier generale a Bisceglie ma quest’anno è online causa Covid. Sono ancora in gara 50 dei 400 partecipanti e per oggi si attendo i vincitori.

«Stiamo vivendo giornate difficili, molto intense che non hanno mai una fine e spesso sono condizionate dalla necessità di prendere decisioni in tempo reale e non smetterò mai di ringraziare, nel dramma del Covid, il tempo che viviamo, perché se non fossimo stati nella società digitale, Dio solo sa il numero di drammi in più che ci sarebbero stati», ha aggiunto il ministro, in conclusione dell’edizione online di Digithon, la maratona digitale di cui è ideatore e fondatore.

"Ovviamente l’obiettivo in questo momento è sconfiggere il virus - ha aggiunto - però le tecnologie in generale, il tasso di innovazione che ci circonda, ci aiuta molto».

«Non ci sono dogmi e si rompono le regole, questo è il punto di forza dell’evoluzione della società digitale, e se non avessimo rotto le regole, probabilmente non saremmo riusciti nemmeno in questi mesi a far percepire, non solo nel nostro Paese ma in Europa, un concetto che non abbandoneremo più e che non andava molto di moda prima dell’arrivo del Covid: la capacità di tecnologia ed etica di viaggiare insieme e tenersi per mano, non solo immaginazione, creatività e competenza ma anche tanta tanta etica».

Poi, a conclusione della diretta streaming Digithon, maratona dei progetti di start up digitali. «E io penso che questo aspetto è emerso in buona parte delle start up che ho avuto la possibilità di vedere», ha aggiunto. Inoltre, per i temi digitali, «sono molto più tranquillo da quando c'è Paola Pisano ministro - ha detto Boccia -: il governo è nato un anno e un due mesi fa e prima della istituzione del Ministero dell’innovazione digitale, per molti dei temi che venivano fuori dai confronti di Digithon poi bisognava costruire luoghi di aggregazione parlamentare per trasformarli in battaglie condivise e condivisibili, ma da un anno non è così, perché non solo c'è una ministra brava e competente ma con Paola ci ritroviamo anche quando non ci parliamo».