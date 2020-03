Alessandra Amoroso in diretta con Emma su Instagram, ma pensa sia una videochat privata: il siparietto è esilarante

Sono tanti gli artisti del panorama musicale italiano che in queste ore stanno mantenendo un filo diretto con i loro fan grazie alle live su Instagram, rigorosamente dai propri salotti di casa, per l'emergenza Coronavirus. E proprio ieri sera la salentina Emma Marrone, che stava «chiacchierando» sul suo profilo in diretta, ha deciso di condividere questo momento con un'altra collega e conterranea, Alessandra Amoroso, invitandola a prendere parte alla live. Le due, tuttavia, sono state protagoniste di un siparietto curiosissimo e inaspettato.

Emma e Alessandra hanno cominciato a parlare di cibo. La Marrone sosteneva di aver già mangiato, e la Amoroso le ha risposto: «Sto andando ora a mangiare, mi hai fatto venire un'ansia.. avevo paura di non riuscire a farcela, di rispondere dalla tazza del bagno». Subito Emma l'ha redarguita: «Ale, ma sei in pigiama? Hai capito che non ti ho chiamato su Whatsapp e c'è tanta gente?». E la Amoroso ha chiesto, leggermente preoccupata: «Quanta?» «Bah siamo circa 11mila persone».. A quel punto la Amoroso ha preferito, tra risate e incredulità, chiudere la diretta, che è proseguita con Emma Marrone che non riusciva a trattenere l'ilarità per l'assurdità della cosa. Un fuori-programma non voluto ma divertentissimo, che ha contribuito ad allietare una serata non facile per tutta l'Italia.