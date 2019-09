«Cucine Aperte» con 19 strutture e in tutte le province della Puglia

Il sogno di ogni buongustaio? Entrare nella cucina di un ristorante, magari del suo preferito. Siamo alla terza edizione di Cucine Aperte, la giornata simbolo della ristorazione di qualità, che coinvolge i soci del Consorzio La Puglia è Servita in tutta la regione. L’appuntamento è per oggi, in una delle cucine che hanno aderito, in 19 strutture.

“Ai soci richiede un grande sforzo organizzativo, che però viene ripagato – commenta Beppe Schino, presidente del Consorzio. – Siamo sempre sorpresi dall’interesse dei visitatori, dalla quantità di domande e curiosità con cui vengono a trovarci”. La grande novità quest’anno è la partecipazione più attiva degli artigiani del gusto del Consorzio, che apriranno le loro aziende e in alcuni casi saranno ospiti di altri soci ristoratori.

“Il cibo è un’esperienza fondamentale per un turista in Puglia, gran parte della cultura della nostra regione passa attraverso la gastronomia”, dice l’Assessore regionale al Turismo Loredana Capone, che ha contribuito alla realizzazione del progetto oltre agli sponsor Supermercati Dok e Famila, Casillo e Agricola del Sole.