Matera, aggredisce e rapina la compagna: arrestato e allontanato

Matera - Maltratta e rapina la convivente e finisce agli arresti. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia nei confronti di un giovane di 25 anni, di Matera. Gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante sono intervenuti in casa della vittima dopo la sua richiesta di aiuto al 113, al termine dell'ennesima aggressione del compagno.

Agli agenti la donna ha riferito che da circa un anno subiva le aggressioni fisiche e verbali del compagno che pretendeva da lei denaro. E così era accaduto anche questa volta.

L'uomo, rintracciato dalla polizia, è stato arrestato e condotto in carcere. Il gip ha poi disposto la scarcerazione con contestuale misura dell'allontanamento dalla casa in cui conviveva con la compagna. Non potrà neppure avvicinarla. La misura prevede poi l'obbligo di mantenere la distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dalla donna e di non comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo.