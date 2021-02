Matera, ultimate prove di carico sul nuovo ponte di ferro Craco-Pisticci

MATERA - L’Anas ha ultimato le prove di carico sul nuovo ponte situato lungo la strada provinciale, ex strada statale 176, tra Pisticci e Craco: si tratta «di un’opera tecnicamente complessa, eseguita per una specifica richiesta da parte della Provincia di Materia, necessaria per ripristinare a pieno regime, anche per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate, la transitabilità della tratta, in particolare, tra Craco e la Basentana».

La nuova opera, «realizzata da Anas, rappresenta uno stralcio funzionale del Collegamento mediano Murgia-Pollino, tratto Pisticci-Montalbano-Valsinni, interamente finanziato per 1,6 milioni di euro all’interno di un Accordo di Programma Quadro tra Mit, Mise, Regione Basilicata ed Anas. L’opera principale è un ponte, per l’attraversamento del "Fosso Chiobica", ad unica campata con struttura ad arco con via di corsa superiore realizzato con archi portanti tubolari in acciaio a sesto ribassato ed impalcato in struttura mista acciaio-calcestruzzo, collegato agli archi portanti con elementi in acciaio a struttura reticolare».