Matera, rapinano cellulare e meno di 100 euro a tre pedoni: denunciati 2 giovani

MATERA - «Fortemente sospettati» di aver fatto due rapine ai danni di due persone, ieri mattina, a Matera, in via Taranto, due giovani di Gravina in Puglia sono stati denunciati dalla Polizia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due erano a bordo di una Fiat Uno: uno dei due è sceso e, sotto la minaccia di una pistola, «probabilmente giocattolo» si è fatto consegnare 35 euro in contanti e un telefono cellulare. A poca distanza, con la stessa tecnica, hanno rapinato 50 euro e alcuni effetti personali a una donna. L’auto usata dai due giovani è risultata rubata la notte prima a Gravina in Puglia, dove è stata ritrovata poco dopo le rapine. Ulteriori indagini sono in corso da parte della Polizia.