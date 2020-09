Policoro: le lezioni nel palazzetto per i lavori antisismici

POLICORO Il Palaercole diventa provvisoriamente sede scolastica. Il sindaco di Policoro, Enrico Mascia, ha infatti reso noto che alcune classi della primaria dell’Ic 1 sono state spostate nel palazzetto dello sport, dove sono state allestite nove aule, a causa dei lavori strutturali che stanno ancora interessando il plesso di via Puglia.

«Si tratta – ha precisato Mascia – di lavori, anche di sicurezza antisismica, che non sono compatibili con la contemporanea frequenza di alunni, docenti e personale Ata. Pur avendo sistemato altri plessi del polo di via Puglia, con lavori di risistemazione dei bagni, realizzazione di altri servizi igienici nuovi e aver posto in essere altre tipologie di lavori, gli ambienti interessati da siffatte attività non sono comunque sufficienti per ospitare tutte le classi. Per questo, con il placet delle autorità sanitarie, abbiamo pensato di trasferire una parte degli alunni nel Palaercole sfruttando il principio per il quale il sottoscritto, come sindaco, deve innanzitutto sfruttare il patrimonio del Comune». Immaginiamo che nella struttura che ospita normalmente eventi sportivi siano stati realizzati lavori ad hoc.

Assolutamente sì, sono stati effettuati interventi minimali per renderlo idoneo, abbiamo sfruttato gli spazi con divisioni, per così dire, leggere, e creato divisori, aule, spazi. Tutto questo garantendo aerazione e riciclo dell’aria con aspiratori e strumentazioni simili. Tutto, dunque, procede nel modo previsto».

Mascia ha anche reso noto che «nell’ottica di aderire a un progetto mirato del Miur, che finanzia l’acquisto o il fitto di strutture, il Comune di Policoro ha acquistato due prefabbricati che serviranno a gestire al meglio la situazione scolastica, anche in previsione di impieghi futuri circa la suddivisione degli spazi per gli alunni della scuola media dell’Ic1. I quali, al momento, sono ospitati in via Allende, nel comprensivo 2. Questa – ha sottolineato Mascia – è una situazione che si trascina da anni a causa di una serie di problematiche che contiamo di portare a soluzione definitiva. Anche con l’impiego di questi prefabbricati». Morale della favola? «Al momento la distribuzione degli alunni, tanto delle elementari, quanto della media, è stata fatta rispettando gli spazi e le norme anti Covid-19.

Pertanto, con la coscienza a posto e incrociando le dita, siamo pronti per il 24, anche perché, se i lavori elencati sono ancora in corso, altri sono stati, invece, già terminati e consegnati. Di sicuro – ha concluso il primo cittadino ionico – abbiamo lavorato alacremente per risolvere quei problemi che si sono frapposti a noi. Restano ancora alcuni lavoretti, ma, anche grazie al fatto che si lavora giorno e notte, con i nostri controlli che sono frequenti, torno a dire che saremo pronti per lunedì».