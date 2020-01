Matera, truffò anziana fingendo incidente del figlio: arrestato 29enne a Napoli

Ritenuto responsabile di aver truffato una donna di 84 anni, di Matera - usando il solito trucco del figlio coinvolto in un incidente stradale - un uomo di 29, con precedenti penali specifici, è stato arrestato dai Carabinieri a Napoli, nel quartiere di Scampia.

Il fatto è avvenuto a Matera il 18 ottobre dello scorso anno. La donna ricevette una telefonata da un sedicente avvocato (i truffatori scelsero il nome di un legale materano, ovviamente estraneo al fatto), il quale la informò che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che occorrevano settemila euro per avviare alcune pratiche necessarie. La donna fu trattenuta al telefono per circa 40 minuti, in modo da impedirle di contattare qualcuno: non avendo a disposizione contanti, la donna consegnò ad un uomo gioielli per un valore di diecimila euro. Alcune ore dopo, contattando il figlio, scoprì di essere stata truffata.

La denuncia ai Carabinieri portò all’avvio delle indagini: una serie di riscontri e le immagini di alcune telecamere permisero agli investigatori di risalire all’auto usata per raggiungere la casa della donna e di identificare poi l’uomo arrestato oggi, in base a un’ordinanza emessa dal gip di Matera, Angela Rosa Nettis, su richiesta del pubblico ministero, Rosanna De Fraia. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che, quel giorno, i truffatori contattarono 55 numeri fissi di Matera nel tentativo di concludere almeno una truffa. Oltre all’arresto dell’uomo, i Carabinieri hanno denunciato altre due persone, accusate di falso ideologico e materiale per aver fornito all’indagato documenti che gli permettessero di guidare l’auto per andare da Napoli a Matera.