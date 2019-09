Craco, pochi alunni: accorpate classi di medie ed elementari, protesta dei genitori

“Vogliamo le classi: è solo una questione politica, che ha già creato disagi alla nostra cittadina e non fa che aumentare il problema dello spopolamento di cui tanto si parla”. Così i genitori degli alunni delle scuole elementari e medie di Craco, che da ieri mattina protestano con tanto di occupazione della sala consiliare per sensibilizzare le istituzioni a tornare sui loro passi ed eliminare le cosiddette pluriclassi. In pratica, dopo aver dovuto digerire la “pillola” del dimensionamento scolastico, cha ha accorpato l’istituto locale a quello di Montalbano Jonico, con sede amministrativa certamente più distante rispetto a quella precedente e storica, cioè Pisticci, ora da queste parti hanno anche dovuto subire l’onta delle pluriclassi. Stante la endemica carenza di alunni, infatti, a Craco sono state soppresse ben due classi. Risultato? Da quest’anno gli alunni che frequentano la prima, la seconda e la terza media sono stati tutti collocati in un’unica classe, la cosiddetta pluriclasse, appunto, che certamente non favorisce la normale didattica.

Stessa situazione, più o meno, alle elementari. Qui, infatti, le pluriclassi sono due: una raggruppa gli scolari che frequentano prima, seconda e terza, l’altra quelli di quarta e quinta. Siamo tornati, in pratica, agli anni cinquanta, sessanta e settanta, quando gli istituti scolastici erano molti di più di quelli di adesso, e, in alcuni casi, vi erano proprio le pluriclassi, poi soppresse. Da ieri, come detto, la protesta si è, per così dire, istituzionalizzata, sbarcando nella sede del Comune. I genitori di coloro che frequentano la scuola media, che avevano già iniziato a protestare l’11 settembre, giorno dell’avvio dell’anno scolastico, tanto che finora non c’era stato alcun giorni di lezione alla media, hanno ricevuto la solidarietà di quelli degli studenti delle elementari. Tutti insieme, hanno portato la protesta nella sala consiliare.

“Chiediamo che ai nostri figli venga assicurato il diritto allo studio, visto che le ultime scelte politiche fatto sì che gli alunni delle scuole di Craco siano stati fortemente penalizzati nell’esercizio di questo loro diritto”, hanno spiegato i genitori. Che poi hanno aggiunto: “Le classi che clandestinamente ci hanno tolto debbono ridarcele. Non abbiamo dubbi, è stata una scelta politica che ha penalizzato non solo i nostri ragazzi, ma l’intera comunità di Craco. Tutto questo non fa che alimentare lo spopolamento del nostro paese”. I genitori hanno naturalmente il pieno sostegno politico del vice sindaco facente funzioni, Domenico Montemurro, che, come istituzione, ha cercato sul fronte interno di scongiurare lo sciopero, e, su quello esterno, di intessere interlocuzioni con le istituzioni provinciali e regionali. Purtroppo, al momento senza esito. La vicenda, infine, ha già iniziato a produrre i suoi effetti nefasti: uno degli studenti di Craco è stato iscritto alla media di Montalbano Jonico e, a quanto pare, potrebbe essere seguito almeno da un altro, mentre un’intera famiglia crachese ha paventato il trasferimento di tutto il nucleo a Policoro. Ecco come si uccide un paese: con le leggi cervellotiche che contemplano solo numeri, dimenticandosi che gli alunni sono persone in carne e ossa e che le comunità, senza le persone, scompaiono.