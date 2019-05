In «mountain bike» da Bari alla Basilicata per scoprire i paesaggi

Chi l’ha detto che la Basilicata è «allergica» alle biciclette? I sali-scendi non spaventano chi ama davvero le due ruote. Lo dimostra un viaggio del tutto speciale organizzato da appassionati provenienti da Bari e dintorni per festeggiare il compleanno di un loro collega della pedalata, Enrico. Si tratta di «cicloturisti» che in mountain bike si sono avventurati nell’entroterra lucano per ammirare paesaggi incantevoli e paesi abbandonati come Craco. Hanno potuto ammirare scenari che Mel Gibson ha inserito nel suo film «The Passion», ma anche parte dell’itinerario di Rocco Papaleo ha immortalato in «Basilicata Coast to Coast». La voglia di stare insieme in un contesto splendido qual è il territorio lucano e il desiderio di festeggiare un amico con cui si condivide la passione per la bicicletta hanno fatto superare le fatiche della pedalata su un percorso non proprio agevole: alla fine il gruppo di ciclisti ha coperto una distanza di circa 44 chilometri con 700 metri di dislivello.