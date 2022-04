Lecce, barriere anti-pesca nel punto di approdo del gasdotto Tap

LECCE - Dissuasori al largo di San Foca per impedire la pesca a strascico nel punto di approdo del gasdotto Tap.

I lavori sono in corso in questi giorni, nell’ambito degli interventi previsti per il gasdotto Trans adriatic pipeline (Tap), che dall’Azerbaijan porta il metano in Italia. Le barriere verranno installate al largo della costa di San Foca,nella marina di Melendugno.

I lavori vengono eseguiti dalla Next Geosolutions Europe e termineranno il 31 maggio. L’intervento è stato autorizzato dal ministero delle Infrastrutture e sta già provocando malumori tra gli attivisti. Per impedire eventuali azioni dei «No Tap», la questura di Lecce ha intensificato i controlli.

«Sui dissuasori contro lo strascico posati sulla barriera corallina antistante la spiaggia di San Basilio - dicono gli attivisti - stendiamo un velo pietoso, a Tap tutto è permesso»