Lecce, Covid e nuovo Dpcm: torna iniziativa messa online e in tv

LECCE - Per volontà della diocesi di Lecce, su iniziativa di Portalecce e in collaborazione con Telerama, torna da sabato 7 novembre, alle ore 18, la messa giornaliera sul sito e sulla pagina Fb del quotidiano diocesano, e in televisione sul canale 12 del digitale terrestre.

L’iniziativa si chiama #Insiemenonostante e la diocesi di Lecce l’ha utilizzata già durante il lockdown per accompagnare la comunità locale con la preghiera e con il sostegno spirituale in un momento di emergenza.

«Grazie a Portalecce tv - dichiara l’arcivescovo di Lecce, Michele Seccia - riprendiamo la messa giornaliera sul web e in tv con un pensiero speciale per le persone ammalate e anziane ma anche per coloro che, nel rispetto delle disposizioni del Governo e imposte dalla nuova ondata della pandemia, vorranno limitare le loro uscite da case e decideranno per prudenza di non recarsi in chiesa per partecipare alla messa».

«Il cammino della comunione della nostra Chiesa di Lecce - conclude Seccia - non può fermarsi. Attraverso i media continueremo a restare vicini spiritualmente e non virtualmente: la preghiera, infatti, rafforza l’amicizia con Dio ma rende pure più solida anche la fratellanza tra i credenti. Andiamo avanti con la speranza nel cuore: insieme nonostante».