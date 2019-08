Lecce, spari contro auto nella notte: indaga la polizia

Tre colpi di pistola sono stati esplosi la notte scorso contro una Fiat Punto posteggiata in via Ada Cudazzo a Lecce. Sono andati in frantumi il lunotto posteriore e i finestrini del lato destro dell’automobile. Secondo i primi accertamenti ad agire sarebbero stati in tre, tutti col volto travisato con passamontagna. Sono in corso indagini della squadra mobile della Questura che sta ricostruendo la personalità e le frequentazioni del proprietario della vettura.