Calcio: il Bari riparte da Mercurio e Mane

BARI - Il Bari si avvicina al raduno valorizzando i talenti cresciuti nelle giovanili. Sul sito del club è apparsa una intervista doppia a Giovanni Mercurio e Moussa Mane, rispettivamente centrocampista e difensore, allevati nel vivaio. Entrambi faranno parte della rosa allenata dal tecnico Mignani che partirà il 18 per il Trentino (la preparazione precampionato si svolgerà a Lodrone di Storo, in provincia di Trento). Mercurio ha descritto la prima gara con la maglia del Bari tra i professionisti e le sue caratteristiche così: «Una emozione unica, l’esordio mi ha dato grandi emozioni. Le mie qualità migliori? Il doppio passo in velocità nello stretto. Maita, mio compagno di squadra, mi paragona a Shaquiri». Mane, invece, si è paragonato al difensore del Milan Tomori, mentre ha raccontato l'antica passione per i colori biancorossi: «Seguo la squadra della mia città, da sempre. Andavo allo stadio da quando avevo tre anni».