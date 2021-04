Verso Bari-Bisceglie: ecco l'arbitro e le squalifiche

BARI - Sarà Marco Monaldi della sezione di Macerata ad arbitrare Bari-Bisceglie, match valido per la 38esima giornata di serie C nel girone C, ultimo turno di regular season. I guardalinee saranno Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Tiziana Trasciatti di Foligno, quarto uomo Claudio Petrella di Viterbo.

Tra i provvedimenti disciplinari, invece, da sottolineare la squalifica per una giornata dell'esterno biancorosso Manuel Marras che, già sotto diffida, è stato ammonito domenica scorsa contro la Turris, mentre tra i nerazzurrostellati mancheranno i difensori centrali Priola e Vona. Bisognerà poi capire come i due tecnici, Gaetano Auteri e Giovanni Bucaro, gestiranno la situazione dei diffidati: l'allenatore biscegliese, infatti, sembra orientato a non schierare gli elementi che, in caso di ammonizione, salterebbero il turno di andata del playout contro la Vibonese.

Il Bari comunque ritroverà, almeno tra i convocati, Ciofani e Bianco che hanno smaltito i rispettivi problemi muscolari. Si avvicina pure il rientro di Sarzi Puttini che lavora con il pallone, mentre restano out i lungodegenti Citro e Andreoni.