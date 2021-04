Vigilia di Bari-Palermo, Carrera: «Promozione? Ancora possibile»

BARI - «Abbiamo rimediato quattro sconfitte in sette partite? Il Bari deve lottare su ogni palla e giocare per fare più punti possibile. L’obiettivo (promozione, ndr) è ancora alla nostra portata. Bisogna dare battaglia fino alla morte": così il tecnico del Bari, Massimo Carrer,a ha presentato la gara di domani al San Nicola contro il Palermo.

«Il modulo? E’ l’ultimo dei problemi. Una squadra in campo - spiega - deve adattarsi all’avversario. Abbiamo difficoltà ma non siamo gli ultimi arrivati. Dobbiamo trovare la quadratura giusta per cambiare marcia».

Carrera difende il suo gruppo: «Abbiamo personalità e qualità: è necessario ritrovare fiducia nei nostri mezzi, ma vedo gli allenamenti e la forza di tutti, impegnati per far bene. Ci vuole una scintilla che faccia cambiare la rotta di marcia: difenderò i miei soldati, fino alla morte. Non cerco alibi, sono sempre il primo a mettere la faccia per la mia squadra. Non ci sono senatori con il mal di pancia».

«Cianci? Ha un problema al piede che lo condiziona parecchio: corre male e non riesce ad allenarsi con la giusta intensità. Bisogna portarlo alla migliore condizione fisica. Sabbione e Ciofani sono pienamente recuperati», conclude Carrera puntualizzando la condizione di alcuni giocatori che potrebbero essere schierati domani contro i siciliani.