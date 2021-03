Ternana-Bari finisce 2-1: occasione sprecata per i biancorossi

BARI - Il Bari incassa un'altra sconfitta: dopo il triplice fischio al Liberati di Terni, il match con la Ternana si conclude con un 2-1 per gli umbri. Ennesima occasione sprecata dal Bari per accorciare la classifica e soprattutto per riuscire a vincere lo scontro diretto più importante del campionato. I galletti hanno controllato il gioco nel primo tempo dopo essersi portati in vantaggio grazie alla rete di Maita. Dopo l'intervallo, però, l'assalto della Ternana è stato asfissiante, fino a trovare il primo gol a otto minuti dal novantesimo con Kontek, per poi raddoppiare e chiudere i giochi sulle spalle dell'ex capitano biancorosso Defendi.

Termina così la partita dell'undicesima giornata di ritorno di Serie C con fischio d'inizio alle ore 15: nel Girone C successo della capolista Ternana all'ultimo respiro e in rimonta sul Bari. (Foto Luca Turi)