Bisceglie-Bari: 0-1, vittoria dei galletti con gol di Antenucci all'87'

BARI - Il Bari espugna lo stadio Ventura battendo per uno a zero il Bisceglie al termine di una partita sofferta: il gol-partita è stato siglato al 41' della ripresa dal bomber Antenucci, servito da Citro. L’ex Spal è al nono centro stagionale. Con questi tre punti, conquistati con una prestazione poco brillante, i pugliesi restano in scia della capolista Ternana.