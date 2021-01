Bari, al posto dei tifosi in tribuna spuntano dei peluche per la gara con la Turris

BARI - Peluche sulle tribune del San Nicola prima di essere donati ai bimbi: questa l’iniziativa solidarista del Bari, in concomitanza con la gara di campionato in programma domenica contro la Turris. Per la Befana biancorossa, l’Intesa Sport Club - la scuola calcio ufficiale SSC Bari - ha organizzato l’iniziativa benefica «Nessuno è troppo piccolo per aiutare gli altri": una raccolta di peluche destinati a bimbi meno fortunati. «Per partecipare - è scritto nella nota del club - è sufficiente scegliere i peluche (anche usati, purché puliti) da donare e portarli in uno dei due punti di raccolta: Intesa Sport Club (via Suglia 43, Bari) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30; Clipper Bari (via Mazzitelli 43, Bari) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Tutti i peluche donati, prima di essere distribuiti, «siederanno» in tribuna e "saranno gli spettatori speciali di Bari-Turris, come simbolo della partecipazione dei bambini all’iniziativa solidale destinata ai loro coetanei e per far sentire il loro calore ai biancorossi durante la gara», conclude la nota del club.

La squadra di Auteri, infine, registra il rientro nella rosa del terzino Minelli, ora alle prese, insieme all’attaccante Citro, con un programma personalizzato di recupero della condizione atletica.