Palermo-Bari termina in pareggio 1-1: biancorossi raggiunti nel finale

BARI - Pareggio in corner per il Bari, fermato sull'1-1 dal Palermo allo Stadio Renzo Barbera. Passata in vantaggio negli ultimi istanti del primo tempo con un gol di D'Ursi, i biancorossi sono stati raggiunti a tre minuti dal 90' da una rete di Lucca, arrivata con un magistrale calcio di punizione. Sfuma l'opportunità di andare a -4 dalla Ternana che oggi riposava.