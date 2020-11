Bari calcio, Auteri positivo: salta trasferta a Potenza

BARI - Confermata la positività al Covid del tecnico del Bari, Gaetano Auteri, ribadita dal secondo test a cui l’allenatore si sottoposto ieri (l'esito è arrivato nella giornata di oggi). Negativi tutti i giocatori e il resto dello staff, da ieri in ritiro. Stasera in panchina, al suo posto, a Potenza (fischio d’inizio al Viviani alle 20.45) per la gara di campionato contro i lucani, ci sarà l’allenatore in seconda, Loreno Cassia, da calciatore ex difensore del Licata, poi sempre al fianco di Auteri nelle sue varie esperienze.

Oltre ad Auteri, a Potenza non ci sarà anche un giocatore della rosa del Bari, positivo da una settimana (già assente contro la Juve Stabia).