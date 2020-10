Bari calcio, Celiento: «Col Teramo meritavamo di più»

BARI - «La gara pareggiata con il Teramo? Bicchiere assolutamente mezzo pieno: non era semplice riequilibrare il risultato dopo aver subito gol in avvio, ma c'è stata la prestazione, abbiamo creato molte occasioni da rete. Ritengo che, alla luce di quanto fatto, di quanto creato, avremmo di certo meritato qualcosa di più": questo il commento sul pari interno con gli abruzzesi del difensore del Bari Daniele Celiento, autore del gol dell’uno.

Il terzino è intervenuto sui canali ufficiali del club spiegando che «si intravedono mentalità e idea di gioco del tecnico Auteri. Giocando ogni tre giorni non è semplice lavorare in maniera specifica, con tranquillità, ma ci faremo trovare pronti e con il tempo verranno fuori le nostre qualità». "Il campionato - conclude il difensore scuola Napoli - è lungo e avremo di certo bisogno di tutti, è una rosa di grande valore. Di sicuro sono contento di aver segnato, poi il primo gol del campionato casalingo, peccato non ci fossero i tifosi; ci fossero stati, sono certo ci avrebbero spinto come so che sanno fare. Ora pensiamo alla Cavese; loro saranno più freschi non avendo giocato, ma vogliamo fare bene, saremo preparati».