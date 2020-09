Bari, ceduti Terrani al Como e Costa alla Virtus Entella

BARI - Due nuove operazioni in uscita per il Bari: il club pugliese ha ceduto in prestito alla Virtus Entella il terzino Filippo Costa e con la stessa formula l’esterno Giovanni Terrani al Como.

Il ds Romairone è impegnato nel rinnovare l’organico, inserendo elementi compatibili con il calcio del nuovo tecnico Auteri che predilige il modulo 3-4-3.

D'ORAZIO: «QUESTA PIAZZA NON È DA C» - «Questa è una piazza calda che non ha nulla a che vedere con la serie C»: si presenta così il nuovo esterno sinistro del Bari, Tommaso D’Orazio, ex Cosenza. «Mi adatto sulla fascia. Negli ultimi anni - spiega definendosi tatticamente - ho giocato nel ruolo di esterno sinistro coprendo tutta la fascia». "L'accordo con il club? Mi sono capito al volto con il ds Romairone», aggiunge. Poi sul tecnico Auteri: «Le sue squadre giocano un buon calcio, corrono. Cerco anche io un gioco molto propositivo. I compagni? Qui c'è un gruppo compatto e disponibile».

Gli obiettivi della stagione: «Quando devi vincere per andare in B, devi sempre pensare al campo. Quello che succede fuori non conta. A Bari i tifosi sono esigenti e perciò bisogna pensare a correre e all’obiettivo che passa dalla domenica», conclude D’Orazio.