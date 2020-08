De Laurentiis raddoppia: «Bari, spendo 10 milioni»

BARI - Budget confermato rispetto allo scorso anno. Ambizioni identiche. Anzi, forse persino più forti. Luigi De Laurentiis rassicura la Bari del pallone sulla serietà delle sue intenzioni. Sulla sua voglia di vincere. Sul legame con la tifoseria. Persino con chi non gli ha risparmiato qualche critica, dopo il prolungato silenzio seguito alla sconfitta contro la Reggiana nella finale dei playoff per la B, lo scorso 22 luglio.

«Sono state settimane in cui abbiamo provato a metabolizzare questa dura delusione», la premessa del presidente biancorosso. «Ma già dopo una decina di giorni dall’illusione di avere la B a portata di mano, insieme al mio team, mi sono sentito pronto a ripartire per un anno che dovrà essere ancora più ambizioso. Ci aspetta un’altra stagione di serie C, siamo preparati. Ringrazio i tifosi che ci hanno seguito, ci sono stati vicini. Non sono mancati momenti in cui volevano avere notizie ed aggiornamenti, ma il nostro silenzio non è stato una mancanza di rispetto. Bensì, una questione di concentrazione per lavorare e ripartire ancora più forte. Il progetto è ambizioso, re investiremo un budget analogo a quello dell’anno scorso, tenendo anche conto delle problematiche create dal covid. In tal senso, mi auguro che a settembre possa tornare il pubblico allo stadio. La presenza della gente in ogni manifestazione ha aiutato a ritrovare le energie: ringrazio anche chi stressava la società perché anche questa è un’esemplare manifestazione di attaccamento al Bari».

Introduce il nuovo direttore sportivo, Giancarlo Romairone, compiendo, però, un accorato passo indietro. «Ringrazio Matteo Scala che dopo due anni di lavoro ci lascia, pur restandoin “famiglia” (sarà team manager del Napoli, l’altro club targato Filmauro), a conferma della bontà del suo lavoro. Ha davvero dedicato anima e corpo al progetto Bari. Ora celebriamo l’arrivo di un grande professionista come Giancarlo Romairone: in questi giorni siamo stati continuamente a confronto per stilare un programma ancora più all’avanguardia. Ha vissuto tutte le serie del calcio, porterà la sua esperienza. Ha i valori lavorativi e umani che si sposano col nostro percorso: non ho dubbi sulla proficuità della nostra collaborazione».

Designato virtualmente pure il nuovo tecnico: Gaetano Auteri che viaggia già in direzione Puglia, aspettando i tempi burocratici delle firme e dello scioglimento del rapporto con Vincenzo Vivarini. «Per ora annunciamoil direttore sportivo, poi vedremo», dichiara De Laurentiis. «Al momento non posso comunicare altro. Assicuro, però, che non ci sarà l’introduzione di figure come un direttore generale. Seguo io il Bari in prima persona e poggiamo su un gruppo di lavoro composto dalle persone necessarie per mandare avanti questo progetto. Non mi pongo il problema della convivenza con il Napoli proprio perché vivo a Bari il più possibile. In questi due anni abbiamo dimostrato la nostra serietà. Il programma resta di primo livello: siamo determinati a vivere un altro campionato di vertice. La situazione di Vivarini? Alcune scelte hanno avuto bisogno di settimane di ragionamenti, per ritrovare serenità. Poi si è riaccesa la voglia, abbiamo iniziato a lavorare in vista di un altro anno impegnativo. Gradualmente siamo arrivati a determinazioni che ci sembrano giuste, pur passando magari da alcuni cambiamenti. Franco Brienza rientrerà in quest’ottica? Al momento abbiamo altre partite da concludere immediatamente», conclude De Laurentiis. Con l’aria risoluta di chi vuole vincere. A tutti i costi.