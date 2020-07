Bari, mister Vivarini: «C'è tanta amarezza ma dobbiamo ripartire»

BARI - «C'è molta amarezza. La Reggiana ha avuto un approccio alla gara devastante, con accelerazioni eccezionali con Kargbo. Però siamo delusi perché avevamo raddrizzato la partita, rimettendo a posto un pò di cose. Accettiamo il verdetto e dobbiamo ripartire». Il tecnico del Bari, Vincenzo Vivarini, dopo la finale per la promozione in serie B persa con la Reggiana al Mapei Stadium prova a girare pagina, guardando al futuro (ha il contratto per un altro anno con il club pugliese).

«Le finali - ha spiegato l’allenatore - sono equilibrate. Gli emiliani hanno avuto tre occasioni a inizio partita, abbiamo avuto situazioni importanti per far gol. Abbiamo preso gol in modo strano. Le partite - ha continuato con un pò di polemica per l’annullamento del gol di Antenucci nella ripresa - vengono decise da episodi. Ci vuole un pizzico di fortuna. Il gol di Antenucci? E’ da rivedere il regolamento: il giocatore mi ha detto che ha toccato il pallone con il corpo. Sono situazioni al limite che - ha concluso Vivarini - lasciano amarezza».