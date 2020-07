Sfuma il sogno della B per i galletti, Reggio Audace - Bari finisce 1-0. La delusione dei tifosi baresi

BARI - Sfuma il sogno dell’anno serie B per il Bari. La finale dei playoff con l’Audace Reggio allo stadio Mapei di Reggio Emilia è stata decisa dal gol di Kargbo al 5’ del secondo tempo. Ai biancorossi è stato annullato un gol do Antenucci che avrebbe potuto riequilibrare la sfida. Grande la delusione della squadra e dei tifosi che anche se a distanza, fino all’ultimo, avevano sperato nel miracolo. Dopo 21 anni, con una storia che l’ha vista anche nel massimo campionato, la Reggiana torna cosi in serie B, condannando il Bari a un’altra stagione di purgatorio.