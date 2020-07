Bari, tanti uomini-spareggio: l'ultimo miglio non fa paura

BARI - Un esercito di avventurieri, pronti a tuffarsi nelle agitate acque dei playoff. Addirittura in 18 sui 22 effettivi della rosa del Bari contano esperienze negli spareggi. Appena in quattro, invece, saranno all’esordio: si tratta di Marfella, Costa, Schiavone e del bomber Antenucci. E tutto sotto i riflettori: le partite del Bari saranno trasmesse quasi certamente in diretta anche su Rai Sport.

I VINCITORI - Non sono pochi ad aver assaporato la gioia più dolce. A cominciare dal portiere Frattali che, dopo essersi fermato due volte in semifinale ai playoff di B (prima con il Verona, poi con l’Avellino), è stato protagonista del successo del Parma agli spareggi in C del 2017. In tale circostanza, gli hanno fatto compagnia Di Cesare e Scavone. L’attuale capitano dei Galletti, peraltro, è l’unico ad aver disputato i playoff proprio con la maglia biancorossa: accadde nel 2016, in B, ma l’eliminazione arrivò al preliminare per mano del Novara. Per lui anche un trascorso nel Mantova, nel 2006, con la fermata in finale. Scavone, invece, è un autentico jolly: oltre che con il Parma, ha vinto i playoff di C con la Pro Vercelli nel 2014, nonché con il Novara nel 2011, sbarcando in serie A. Uno score impressionante appartiene pure a Ciofani: nel 2013-14 ha vinto in C con il Frosinone, per poi ripetersi con i ciociari in B nel 2018, mentre l’anno prima si era fermato in semifinale. Sempre in B, li ha giocati lo scorso anno con il Pescara, arrestandosi in semifinale. Nell’occasione, militava al suo fianco Marco Perrotta. Altri due specialisti sono Bianco e Laribi. Il primo, ha trionfato in C nel 2013 con il Carpi, mentre nel 2011 era stato eliminato in semifinale con la maglia del Benevento. Che, ironia della sorte, ha poi sconfitto il suo Carpi nella finale per la promozione in A del 2017: nelle fila emiliane militava pure Alessio Sabbione. Negli ultimi due anni, Bianco ha giocato gli spareggi con il Perugia, uscendo sempre al preliminare. Per Laribi, i playoff sono tutti in B: fermato nel 2012 in semifinale con il Sassuolo e nel 2014 in finale con il Latina (eliminando pure il Bari), si è rifatto sbarcando in A prima con il Bologna nel 2015, quindi lo scorso anno con il Verona.

I «BEFFATI» - Feroce voglia di riscatto appartiene a Corsinelli e Terrani che nell’annata passata si sono arrampicati in finale con il Piacenza, ma sono stati beffati dal Pisa. Il terzino ha giocato i playoff pure con il Pontedera nel 2018 (fuori al primo turno), mentre il fantasista si è cimentato due volte in B con il Perugia, uscendo sempre al turno preliminare. Spera che sia la volta buona pure Costantino che ha sfiorato il bersaglio grosso sia con il Sudtirol nel 2018 (semifinale), sia l’estate scorsa con la Triestina, sconfitta in finale.

QUELLI DELLA GAVETTA - C’è, infine, un gruppetto che ha giocato solo i playoff di C. Nel 2019, Berra è stato eliminato con la Pro Vercelli al secondo turno, stessa sorte per Folorunsho con il Francavilla. Al terzo turno sono usciti Maita e D’Ursi con il Catanzaro, mentre Pinto con l’Arezzo si è bloccato ai quarti. Hamlili è arrivato con l’Entella in semifinale nel 2013 e al primo turno nel 2018 con la Pistoiese. Simeri, infine, ha giocato fino al terzo turno nel 2018 con la Juve Stabia.