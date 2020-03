Bari, a Catanzaro per crederci ancora

Match del “Monday night” per il Bari che questa sera – 20.45 (arbitra Gariglio di Pinerolo) – è di scena al Ceravolo di Catanzaro per il posticipo della 30ma giornata di serie C. Sfida anomala perché si disputerà a porte chiuse per via dell’emergenza sanitaria nazionale legata al Coronavirus.

I biancorossi scendono in campo conoscendo i risultati delle avversarie. A cominciare alla capolista Reggina, vittoriosa ieri sul Picerno e ora a più dieci sui galletti. Per proseguire con le inseguitrici Monopoli e Ternana, entrambe sconfitte. In Calabria, il Bari ha quindi la chance di blindare almeno il secondo posto ritrovando i tre punti in trasferta, che mancano da dicembre 2019, e interrompendo la striscia di cinque pareggi consecutivi fuori casa.

Di fronte il Catanzaro di Auteri (convoca Tulli, ma perde l’sterno Casoli per squalifica) reduce da tre sconfitte consecutive e con un solo punto nelle ultime quattro gare. Su sponda pugliese, Vivarini convoca 23 giocatori compresi gli acciaccati Scavone (viene da una settimana con l’influenza) e Laribi (soffre per un pestone rimediato con la Cavese). Difficile l’impiego del primo. Nel secondo caso, pronto Terrani.

Serata particolare per due ex giallorossi. D'Ursi torna nel capoluogo calabrese dopo l’esaltante campionato disputato a Catanzaro l’anno scorso (14 gol e 4 assist valsi il premio come miglior calciatore del girone C dello scorso torneo). Maita torna in Calabria dopo quattro stagioni e mezzo di militanza e la fascia di capitano al braccio.

Contro il Catanzaro, il Bari avrà anche l’occasione per elevare in positivo il bilancio stagionale contro le calabresi, per ora fermo a 2 vittorie e 3 pareggi. Oltre che portare a 25 i risultati utili consecutivi. Gara trasmessa in chiaro dalle 20.40 su Rai Sport e Eleven.