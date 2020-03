Catanzaro-Bari 1-1: il commento

BARI - Finisce 1-1 il posticipo della 30ma giornata del campionato di calcio serie C. Si tratta del 25mo risultato utile di fila per i biancorossi anche se non serve al Bari per allungare sulle inseguitrici Monopoli e Ternana e, soprattutto, per accorciare sensibilmente le distanze dalla Reggina capolista. Catanzaro-Bari è stato anche l’ultimo evento sportivo prima dello stop del decreto “Io resto a casa”, diffuso in tarda serata dal premier Conte. Tutte le manifestazioni sportive saranno annullate almeno fino ad aprile.