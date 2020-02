Bari, il bomber Antenucci sprona e invita i tifosi allo stadio

BARI - Il bomber del Bari, Mirco Antenucci chiede aiuto ai tifosi nello sprint finale della stagione, alla vigilia delle trasferte con Cavese e Ternana. «Ho un messaggio semplicissimo - dice - coltiviamo insieme l’entusiasmo, ci può portare al risultato finale. Bisogna farlo assieme, squadra, città, tifosi che vengono allo stadio. Ho vissuto esperienze simili dove ho avuto la fortuna di vincere e quel legame forte tra squadra e tifosi è sempre risultato determinante. La piazza di Bari la conosciamo e noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi».

Antenucci è capocannoniere del girone con 17 reti. «Il record di gol non è tra i miei pensieri, ma farne il più possibile sì perché significa aiutare la squadra. I gol portano benefici, punti, vittorie», aggiunge. L’attaccante si sofferma infine sui prossimi appuntamenti della squadra di Vivarini. «Le trasferte contro Cavese e Ternana segnano un passaggio molto importante per il campionato, ma non decisivo. Sono due sfide delicate, per motivi diversi, contro due avversari forti. Noi siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, magari anche qualcosina in più, credendoci fino alla fine», conclude. Domani la squadra sosterrà un allenamento di rifinitura a porte chiuse. E’ tornato disponibile il mediano Hamlili, al rientro dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo un mese.