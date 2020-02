Bari calcio, il terzino Costa:«Se amate la squadra, domenica tutti allo stadio»

BARI - San Valentino unisce amore e passione per il calcio. La pensa così il terzino del Bari Filippo Costa che invita i tifosi «innamorati» del club ad andare domenica al San Nicola a sostenere la squadra contro il Picerno: «Vorrei augurare - dice - un buon San Valentino a tutti i nostri tifosi, innamorati di questa maglia e di questi colori. Li aspetto domenica allo stadio per la sfida contro il Picerno».

Poi il difensore invita a non sottovalutare i lucani: «La classifica non deve ingannare. In questo girone non ci sono partite che possono essere considerate facili, basta guardare ogni domenica i risultati. Tutte le gare vanno giocate in campo. Sta a noi cercare di metterle in discesa». L’ultima battuta di Costa è sul traguardo promozione in B: «Noi siamo consapevoli della situazione, ma faremo di tutto, lavorando al massimo ogni settimana, per il nostro obiettivo», conclude. Domani la squadra sosterrà la rifinitura a porte chiuse nel San Nicola.