Bari, mercato bollente: Laribi, fantasia per Vivarini

Karim Laribi e non solo. Il Bari ora davvero fa sul serio sul mercato. Ieri si è finalmente sbloccata la trattativa relativa al centrocampista italo-tunisino che era entrato nel mirino biancorosso fin da dicembre, al fine di consegnarlo al tecnico Vincenzo Vivarini per i primi giorni di gennaio, alla riapertura delle liste.

L’affare è andato un po’ per le lunghe per una serie di dettagli che, però, sono stati definitivamente superati. Il 28enne fantasista è stato prelevato con la formula del prestito secco dal Verona che ne detiene il cartellino, con il placet dell’Empoli, ovvero il club nel quale ha militato dalla scorsa estate finora. Non sono state al momento previste opzioni di riscatto che, eventualmente, saranno concordate in seguito.

Laribi è arrivato in città ieri sera con volo da Roma: oggi completerà la documentazione relativa al suo tesseramento e svolgerà il primo allenamento con i nuovi compagni. Dovrebbe, quindi, essere pronto ad entrare quantomeno nella lista dei convocati per la sfida di domani alla Sicula Leonzio: il turno infrasettimanale posto come recupero della prima giornata di ritorno, non disputata lo scorso 22 dicembre per il blocco del torneo di serie C.

Protagonista delle promozioni in serie A di Bologna (2015), Sassuolo (2016) e Verona (2019), Laribi si pone come top assoluto per la categoria. Tecnica di primo piano, inventiva e gran tiro, costituirà per Vivarini una risorsa in più posizioni, potendosi disimpegnare da mezzala oppure da trequartista.

Ma non finisce qui. La società, infatti, ha in canna almeno un altro colpo mozzafiato. La priorità sarebbe riaprire il discorso con l’Ascoli per Nikola Ninkovic, fantasista tutto estro e dribbling che può disimpegnarsi anche da punta. Un dialogo ben impostato che, però, si era bruscamente interrotto davanti alle esose richieste della società marchigiana. Pare, tuttavia, che ora i bianconeri stiano abbassando le pretese economiche: potrebbe quindi nuovamente decollare il dialogo sul profilo prediletto da Vivarini che lo scorso anno ne esaltò le doti proprio alla guida dell’Ascoli.

Ma se l’affare non andasse in porto, il Bari ha individuato un altro paio di opzioni, una delle quali di altissimo livello. Nomi top secret, ma l’identikit corrisponderebbe per caratteristiche a quelle di Ninkovic (un fantasista in grado di destreggiarsi pure da attaccante) e si tratterebbe di un calciatore proveniente addirittura dalla serie A. L’ipotesi potrebbe condurre a Luca Tremolada, 28enne in forza al Brescia, ma non sono da escludere altre candidature. Nei radar ci sarebbe pure un’alternativa che milita in B. Il tutto potrebbe evolversi nelle prossime ore. Così come l’infortunio di Valerio Di Cesare, pur meno grave del previsto, spinge ad accelerare per l’arrivo di un difensore. Tra i papabili, figura Valerio Gasbarro, 24enne del Livorno, ma in ballo ci sono pure altri 3-4 profili.

Di pari passo, si agirà in uscita: Samuele Neglia è entrato nel mirino del Monopoli che potrebbe inserire nell’affare il laterale sinistro Donnarumma. Theophilus Awua, invece, è pressato dal Cesena. L’infortunio di Hamlili aveva inizialmente bloccato la cessione del 21enne nigeriano. Tuttavia, l’ingresso di Laribi nella mediana biancorossa potrebbe sbloccare la sua partenza verso l’Emilia Romagna. Sicura anche la cessione di Franco Ferrari: potrebbe accasarsi in serie B ad una tra Cosenza, Juve Stabia e salernitana, ma sull’argentino è forte la pressione di almeno una decina di top club di C.