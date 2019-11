Bisceglie-Bari, terzo derby stagionale per i biancorossi: segui la diretta

44' Cambio forzato nel Bisceglie. Esce Zigrossi per infortunio muscolare. Lo rileva Ebagua. Pochesci passa al 4-3-3. Attacco formato da Gatto, Longo e l'ex Bari. Iniziato il recupero. Bari sempre in vantaggio di due gol

41' GOL Antenucci raddoppia con un sinistro in velocità su fraseggio al limite dell'area di casa con Hamlili. Bisceglie 0 - Bari 2

30' Incursione di Simeri in area. Palla alta, sul fondo. Superata la mezzora. Biancorossi sempre avanti di un gol.

22' Bari vicino al raddoppio. Ci prova Antenucci dalla distanza. Palla di pochissimo al lato

21' GOL Bari in vantaggio. Antenucci trasforma su calcio di rigore. Destro perfetto alla destra di Casadei che intuisce, ma non impedisce al bomber biancorosso di segnare l'ottavo gol stagionale. Bisceglie 0, Bari 1

19' Rigore per il Bari. Dagli sviluppi di un corner. Contatto al limite dell'area. Antenucci contro Casadei

14' Risultato bloccato sullo 0-0. Latitano le emozioni. Nella gestione del pallone incidono le pessime condizioni del terreno di gioco

1' Partiti. Calcio d'inizio per il Bisceglie. Il Bari attacca da destra verso sinistra osservando la partita dalla Tribuna coperta

Squadre che fanno il loro ingresso in campo. Si giocherà con i riflettori accesi.

Arrivano i tifosi del Bari. Sugli spalti della Tribuna segnalati l'ex biancorosso Igor Protti ed il presidente Luigi De Laurentiis

Squadre in campo per la fase di riscaldamento

Tra pochi minuti, Bari di scena al "Ventura" di Bisceglie per la 14ma giornata del campionato di serie C. Biancorossi di Vivarini - oggi con la nuova veste del 4-3-1-2 - in visita ai nerazzurri di Pochesci e a caccia del nono risultato utile consecutivo. Per non perdere i contatti con la capolista Reggina (+8 in classifica sui pugliesi), da Di Cesare e compagni si attende il ritorno ai tre punti dopo gli ultimi due pareggi nelle uscite a Catania e contro la Vibonese.

Vivarini recupera a centrocampo Hamlili e Bianco e - dopo il gol alla Vibonese - inserisce Terrani per la prima volta dal primo minuto.

In casa Bisceglie si vuole uscire dalla crisi che sta attanagliando già da qualche tempo i ragazzi guidati da Pochesci, fino alla sconfitta di Teramo della settimana scorsa (ultima di quattro di fila). Nel 3-5-2, Pochesci inserisce Gatto in prima linea accanato al giovane Longo. In retrovia, torna Zigrossi. L'ex Turi giocherà in mediana.

Diramate le formazioni. Squadra del capoluogo in campo col 4-3-1-2. Novità Terrani dietro le due punte.

COSI' IL BARI: Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili, Bianco, Schiavone; Terrani; Antenucci, Simeri. A disp. Marfella, Liso, Esposito, Corsinelli, Cascione, Awua, Folorunsho, Floriano, Neglia. All. Vivarini.

COSI' IL BISCEGLIE: Casadei, Diallo, Zigrossi, Gatto, Camporeale, Abonckelet, Longo, Turi, Piccinni, Hristov, Zibert. A disposizione: Borghetto, Tarantino, Mastrippolito, Dellino, Montero, Rafetraniaina, Ebagua, Cardamone, Spedaliere, Murolo, Ferrante, Manicone. All. Pochesci.

Dirige Paride Tremolada della sezione Aia di Monza

Terzo derby pugliese stagionale per i biancorossi che hanno perso a Francavilla e pareggiato con il Monopoli. La partita in trasferta con il Bisceglie qualcuno l'ha definita la gara più prestigiosa. Calcio d'inizio alle 17.30.