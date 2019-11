Bari quarta dopo derby con Bisceglie: Partita non bellissima ma vittoria meritata. Con nuovo mister 19 punti

Il Bari si aggiudica per 3-0 il derby di Bisceglie e ottiene la settima vittoria in campionato che vale anche come nono risultato utile consecutivo. Galletti imbattuti con Vivarini in panchina. Col nuovo mister, i biancorossi guadagnano 19 punti frutto di 5 vittorie e 4 pareggi.

Ruolino di marcia da big che tuttavia lascia inalterata la distanza (-8) dalla capolista Reggina. Il Bari ora è quarto con 26 punti, meno due dal Monopoli e meno tre dalla Ternana.

Il Bisceglie incassa il quarto stop di fila e resta impantanato al terz'ultimo posto della graduatoria con appena dieci tasselli in cascina.

La cronaca: partita non bellissima, ma vittoria meritata per la squadra del capoluogo pugliese. Le reti che decidono il derby portano la doppia griffe di Mirco Antenucci (al 21' su rigore procurato da Terrani e al 41' dopo uno splendido scambio col rientrante Hamlili). Il tris nella ripresa firmato di testa dal capitano Di Cesare che festeggia così il suo secondo gol stagionale e la sua centesima partita con la maglia del Bari. L'ex spallino, invece, sale a quota 9 (meno 3 dal reggino Corazza capocannoniere del girone).