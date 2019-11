Monopoli come un treno, terza vittoria (1-0). Francavilla pareggia (1-1)

MONOPOLI. Terzo successo consecutivo per il Monopoli che prosegue il suo straordinario momento di forma, mantenendosi nelle zone altissime della classifica. Una vittoria meritata (1-0), mai messa in discussione dalla Viterbese, incapace di imbastire trame offensive degne di nota, nonostante l’ottima sintonia della coppia Tounkara-Volpe. Il «Gabbiano» è superiore per aggressività e per qualità. Unica pecca l’aver realizzato una sola rete, tenendo in bilico la gara, solo nel punteggio, fino al triplice fischio.

Quello biancoverde è un monologo iniziato nei primi minuti con Ferrara, che spara alto da ottima posizione, e griffato dalla solita prodezza di Fella, concreto nel trafiggere Vitali sull’assist di Giorno. Nel primo tempo la supremazia è sancita dalla traversa di Carriero e dalle conclusioni di Piccinni. Allo scadere corre un brivido lungo la schiena per il palo colto da De Giorgia evitare una beffa fin troppo atroce.

Tanto amaro in bocca, invece, per la Virtus Francavilla. Gli imperiali racimolano un punto piuttosto stretto, in casa, contro il Rende fanalino di coda del campionato. I biancazzurri concedono un intero tempo ai propri avversari, non basta una ripresa d'assalto per trovare la vittoria. Gli ospiti aprono la marcature al 27esimo del primo tempo con Michele Collocolo, approfittando di un'ingenuità difensiva. Il pareggio della compagine virtussina arriva invece dai piedi di Federico Vazquez, bravo al 18esimo della ripresa nel realizzare un penalty conquistato pochi istanti prima dallo stesso attaccante argentino.

Mister Trocini, comunque, non fa drammi: "Abbiamo pagato i troppi infortuni, sapevamo sarebbe successo. Ora testa a Lentini." Secondo pareggio di fila dunque per la Virtus Francavilla, ora chiamata a preparare al meglio la trasferta di domenica prossima contro la Sicula Leonzio. Dura contestazione, in seguito al triplice fischio, nei confronti di Pierre Allan Baclet da parte di alcuni tifosi.