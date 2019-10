Bari, altri 3 punti in cassaforte: Catanzaro battuto 2-0

Il Bari mette altri tre punti in cassaforte battendo il Catanzaro 2-0. Al San Nicola, i biancorossi hanno sbloccato il match al 12esimo con un tiro rasoterra di Awua dal limite dell'area che ha fatto rotolare la sfera nell'angolino alla destra del portiere De Gennaro che non può far nulla. Il raddoppio, nella ripresa, con un gol di testa di Antenucci su cross dalla fascia destra. La squadra di Vivarini, che è riuscita a difendere il vantaggio sia pure con qualche "squillo" da parte della squadra ospiti, ha così conseguito il quinto risultato utile. Restano i punti. E una classifica che migliora complici la sconfitta della Ternana e i pareggi di Catania e Potenza.