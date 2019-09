Bari calcio, Scala: «Bene mercato, ora bisogna vincere torneo»

BARI - «Siamo estremamente soddisfatti del mercato, ringrazio la proprietà. Dopo l’infortunio di Folorunsho abbiamo colto due ottime opportunità a centrocampo con gli ingaggi di Bianco e Awua, un nostro obiettivo fin dall’apertura delle contrattazioni. Ora la palla passa a noi. La C non ci compete: dobbiamo vincere il campionato, ci vorrà una grande impresa»: il club manager del Bari, Matteo Scala, responsabile della campagna di rafforzamento del club, si è detto molto contento del lavoro svolto sul mercato incontrando i media al San Nicola. «Quando fai una squadra, pensi di aver fatto gli acquisti giusti - ha aggiunto Scala -.

Ora sta a Cornacchini decidere quali sono i ragazzi da mandare in campo nei determinati momenti. Abbiamo dato al tecnico tutti i giocatori necessari per il torneo. Ci vuole pazienza per trovare l'equilibrio giusto, dopo aver preso 20 nuovi elementi».

«Cornacchini contestato? Quando si perde - ha chiarito e concluso il club manager - è riduttivo dare la responsabilità al tecnico. La proprietà ha piena fiducia di tutte le figure che lavorano qui. Il tecnico sta lavorando bene. Dobbiamo essere uniti per raggiungere l’obbiettivo (della promozione in B, ndr) non ora, ma il 30 aprile prossimo».